2021/03/20 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يسجل انخفاضاً بوفيات واصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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