مع أول يوم لعودة الطلبة للمدارس.. موقف وبائي “متوازن” في العراق

2021/03/20 | 16:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اظهر الموقف الوبائي المعلن اليوم السبت، انخفاضا نسبيًا باعداد الاصابات بفيروس كورونا المسجلة في العراق.

وسجلت وزارة الصحة 4674 اصابة جديدة تصدرتها منطقة الكرخ ومحافظة البصرة، وذلك بعد ايام من تسجيل اصابات تفوق الـ5 الاف اصابة يوميا.

واظهر الموقف تسجيل 3795 حالة شفاء، بالاضافة الى تسجيل 32 حالة وفاة بفعل الفيروس.

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