2021/03/20 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، على مقبرة تضم رفاة أحد مجهولي الهوية جنوب قضاء سنجار في محافظة نينوى.وذكرت مديرية اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الحشد عثر على مقبرة تضم رفاة احد مجهولي الهوية جنوب سنجار”.وبلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



العثور على مقبرة جديدة لضحايا داعش جنوب سنجار المركز الخبري الوطني.

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