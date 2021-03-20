703 إصابة جديدة بكورونا في الرصافة وصحتها توضح التوزيع الجغرافي

2021/03/20 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 314 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 703 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

- 314 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 73 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بغداد جيدة 56 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 41 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع المدائن 133 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الرصافة 11 حالة من خلال الرصد الوبائي

- 389 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

111 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / سوق مريدي / قرب معمل السكائر /الحميدية / الكيارة / الزراعي / و 57 و 56 و 54 /55 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / جميلة / الكيارة / / 565 / 513 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / ق51 / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 /

9 حالات في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / ساحة بيروت / 506 قرب نادي التركمان / 510 /

26 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

15 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها / 950 / شارع المعهد / شارع الكهرباء / الزراعي / حي الطاقة /

7 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

13 حالة في المدائن / العروبة / العريفية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / التاميم /

10 حالات في الحسينية محلة / مطعم الامير / المعسكر / كميرة / الانصار / 222 /220

5 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

24 حالة في منطقة الكرادة محلة 901 / 903 / 905 / 906 / 907/ 930 / 909 / 901 /

7 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

11 حالة في منطقة الامين محلة / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط / 733 /

5 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

5 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

6 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / الشهداء / 762 / 762 / 768

7 حالات في منطقة زيونة محلة / عمارات زيونة / تقاطع ميسلون /

5 حالات في منطقة المعامل / الزراعي /

5 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

20 حالة في الاعظمية محلة 312/ 315 / 304 / 308 / 314

17 حالة في البلديات / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان

و 3 حالات في كل من / البنوك / و سبع قصور / والبياع / حي الجامعة / الحارثية / الطالبية / حي القاهرة / الشماعية / حي الزهراء / الرمادي / مستشفى الكندي / حي النصر / التاجي / النضال محلة 103 / شهداء العبيدي / الكمالية / بسماية / الرشاد / حي اكد / العماري معمل السكر / حي البتول / الكاظمية محلة 411 / الديوانية / بارك السعدون محلة 102 / الكفاح محلة 127 و109 / الكريعات / الفحامة

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