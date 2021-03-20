الصحة العراقية تنهي التكهنات بشأن تطبيق حظر التجوال التام غداً الأحد من عدمه

2021/03/20 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد أكد مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (20 آذار 21)، أن إجراءات حظر التجوال التام ستطبق أيضا يوم غد الأحد وسيرفع اعتباراً من فجر الإثنين.وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، واضحة فيما يخص شمول يوم غد الأحد، أيضا بإجراءات حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات الأخرى". وأضاف أن "حظر التجوال الشامل سيطبق لمدة يومي الجمعة والسبت، المقبلين الأسبوع المقبل وسيرفع الأحد "، مبينا أن "الموقف الوبائي سيتم مراقبته أيضا ودراسته لاتخاذ إجراءات لاحقة فيما بعد".

وأكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون العبادي، عدم جدوى حظر التجوال الشامل في كسر سلسلة فيروس كورونا، عازيا السبب إلى عدم التزام المواطنين بذلك.وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم) يوم أمس، إن "حظر التجوال الشامل تحول إلى نقمة على ذوي الدخل المحدود والكسبة، بالتالي طالبنا برفع الحظر الشامل والإبقاء على الحظر الجزئي فقط".وأضاف أن "الحظر الشامل لم يكون مجدياً نتيجة عدم الالتزام به من قبل المواطنين"، مؤكدًا أن "معركتنا مع الفيروس تعتمد على وعي المواطنين في تطبيق إجراءات الوقاية الصحية لتفادي الإصابة بالجائحة".وبيّن، أن "خطر الفيروس ما يزال قائما وللأسف الشديد حتى اليوم هناك من يعتقد أن ذلك خرافة ويروج لأفكار ومفاهيم خاطئة وغير علمية".

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