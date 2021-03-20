درجال يؤكد دعم الحكومة للمنتخب الوطني

2021/03/20 | 16:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم ، الملاكين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني لغرض التباحث والاستماع لأهم متطلبات المنتخب الوطني في برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة . وشَددَ الوزير درجال على تقديم كل سُبل الدعم الذي يحتاجهُ المنتخب ومدربه كاتانيتش في المرحلة الحالية والمقبلة التي يجب أن يبلغ فيها إعداد المنتخب ذروته وهو يستعد لثلاثة استحقاقات عالمية متمثلة بكأس العالم 2022 وقارية تتمثل ببطولة آسيا فضلًا عن بطولة العرب في الدوحة نهاية العام الحالي ،وأشارَ إلى أن منتخبنا الوطني ينال أقصى درجات الدعم الجماهيري والإسناد الحكومي لتوفير جميع احتياجاته وأفضل سُبل الإعداد من معسكرات وتجهيزات ومباريات ودية للظهور بمستوى مشرف يليق بسمعة ومكانة الكرة العراقية . واستمع درجال لشرح مفصل عن مسيرة الإعداد وبرنامج التدريب قدمهُ عضو الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة الدكتور أحمد كوجر ،والمدرب كاتانيتش ، والمدير الإداري للمنتخب وتضمن الجوانب الفنية والإدارية والاحتياجات الضرورية للمنتخب./انتهى

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