بطريرك واشنطن: لقاء البابا والمرجع السيستاني يمكنه إحداث تغيير في أمريكا

2021/03/20 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بطريريك واشنطن الكاردينال ويلتون

غريغوري، السبت، بأن لقاء البابا

والمرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني، يمكنه إحداث تغيير في

أمريكا.

ونقل موقع "أنجلوس نيوز

[https://angelusnews.com/news/worl

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