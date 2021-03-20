نواب تركمان يطالبون بحصر تصدير نفط كركوك بشركة

2021/03/20 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب اعضاء مجلس النواب عن المكون

التركماني، اليوم السبت، بأن يكون

تصدير نفط كركوك من مهام وزارة النفط

الاتحادية حصراً.

وقال النواب التركمان في بيان صحفي

تلقته وكالة نون الخبرية: "نطالب بان

تلتزم حكوم

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