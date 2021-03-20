سامسونج تطلق هواتف جديدة لتمكين الجميع من الابتكار

2021/03/20 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، عن هواتف Galaxy A؛ A52 و A52 5G و A72 التي توفر لجميع المستخدمين قدرات قوية على الابتكار.

وتتيح سلسلة هواتف Galaxy A الأحدث من سامسونج أدوات التواصل والتعبير المتميزة للمستخدمين، من خلال الكاميرا الرائعة، والاندماج في تجربة مشاهدة واضحة مع شاشة تصفح انسيابية، ومواصلة الاستمتاع باطمئنان أكبر مع ميزات Galaxy الأساسية المبتكرة، مثل مقاومة الماء والبطارية التي تدوم لفترة طويلة.

وستسهم سلسلة هواتف Galaxy A أيضاً بتوسعة تجارب المستخدمين عبر إتاحة الوصول إلى منظومة Galaxy الأوسع من الأجهزة المتصلة، مثل Galaxy Buds Pro و Galaxy SmartTag و Galaxy Tab".

وقال تيم روه، رئيس ومدير أعمال الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "تسعى سامسونج جاهدة لمنح عملائها أقصى ما يرغبون به ويحتاجونه بطريقة مبتكرة.

وتابع: "ولهذا اعتمدنا رؤية سلسلة هواتف Galaxy A لجعل ابتكاراتها المتميزة متاحة للجميع، حيث تُجسد سلسلة هواتف Galaxy A؛ A52 و A52 5G و A72 فلسفة علامة Galaxy التجارية، معززة بأحدث الابتكارات والخدمات المتميزة وبأسعار متاحة للجميع".

وأضاف روه: "وضعت سامسونج معايير عالية لجودة الكاميرا، ولا تختلف هواتف Galaxy A52 و A52 5G و A72 عن ذلك المبدأ.



ويمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بالصور ومقاطع الفيديو الرائعة بطريقة أكثر إمتاعاً وتنوعاً، بفضل ما تقدمه ابتكارات الكاميرا المذهلة في سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة".

واشار روه إلى أن "تحرص سامسونج على تحسين تجاربك وأسلوبك باستخدام شاشة زاهية الألوان، وتصميم متطور يلائم حياتك ويُعبر عنها".

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