2021/03/20 | 16:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 20 مارس 2021 | 04:27 مساءً

| عدد القراءات : 19

وزارة الصحة تعلن تطبيق الحظر الشامل يوم غد الاحد

وزارة الصحة تعلن تطبيق الحظر الشامل يوم غد الاحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن تطبيق الحظر الشامل يوم غد الاحد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن تطبيق الحظر الشامل يوم غد الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).