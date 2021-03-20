الوفد الكردي برئاسة طالباني يصل الى البرلمان ويجتمع مع الحلبوسي

2021/03/20 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم السبت، الى مبنى مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، وصل الى مبنى مجلس النواب”، مبينا ان “الوفد توجه الى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاجتماع برئاسة المجلس”.

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