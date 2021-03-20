2021/03/20 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف فريق امانة بغداد انتصاراً مهماً بتغلبه على الحدود بهدفين في الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيم اللقاء على ملعب التاجي لحساب مباريات الاسبوع الخامس والعشرين من المسابقة.

وسجل ثنائية بغداد كل من محمد قدوح في الدقيقة 42 وجبار كريم في الدقيقة 91.

الفوز وضع امانة بغداد في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما توقف رصيد الحدود عند المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد يتخطى الحدود بثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد يتخطى الحدود بثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).