اعتقال غامض وضجة.. مصير الصميدعي مرهون بمادة من نظام صدام

2021/03/20 | 16:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكثر من 12 ساعة مرت على قيام قوة عسكرية باقتحام منزل واعتقال المحلل السياسي والصحفي إبراهيم الصميدعي، في منطقة الحارثية ببغداد، دون أصدار أي توضيح أو موقف رسمي من الحكومة العراقية أو القضاء، سوى تسريب وثيقة قضائية تحمل أمر قبض و"تفتيش" بحق الصميدعي، وفق المادة 226 بتهمة "إهانة السلطات العامة".

ونشرت الصفحة الرسمية للصميدعي في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أن "قوة عسكرية داهمت منزل المحامي والسياسي المستقل إبراهيم الصميدعي واقتادته إلى جهة مجهولة ".

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فيما أصدر تجمع نخب ومثقفي العراق، بيانًا طالبت فيه بالكشف عن مصير الصميدعي، مبينة أن "سمعة القضاء باتت على المحك وأن البلد لم يعد صالحًا للعيش، وكذلك أن سمعة الأجهزة الأمنية في العراق، وعلى رأسها جهاز المخابرات الوطني والذي أصبح أداة سياسية بيد حزب السلطة ومكتب رئيس الوزراء باتت هي كذلك محط تندر الجميع وهو ما لا نرتضيه للعراق وأجهزته الأمنية".

وتشير التسريبات إلى أن "اعتقال الصميدعي جاء على خلفية مداخلات في مجموعات الواتساب، اعتبرت فيها إساءة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبينما نقلت مصادر عدم مسؤولية الحلبوسي من رفع دعوة قضائية ضد الصميدعي، يظهر رقم الأمر القضائي ضد الصميدعي أنه متسلسل مع الرقم القضائي الصادر ضدّ الباحث في الشأن العراقي يحيى الكبيسي على خلفية دعوى من الحلبوسي، وأن القرارين صدرا بتاريخ واحد".

وعلى خلفية عملية الاعتقال، أثيرت تعليقات ومواقف غاضبة و"متخوفة" بنفس الوقت، خوفًا من السقوط ضحية المادة القانونية ذاتها التي اعتقل على أساسها الصميدعي.

وكتب الإعلامي العراقي سعدون محسن ضمد، في تدوينة اطلع عليها "ألترا عراق"، قائلًا إن "مذكرة اعتقال ابراهيم الصميدعي التي سُربت تتهمه بإهانة إحدى السلطات العامّة وفق المادة (226)، والإهانة أكيد المقصود بيها اتهام بالفساد، يعني كسر بجمع ممنوع الكلام عن الفساد، وإذا شخصية عامة مثل إبراهيم يُعتقل، فمنو بعد يتجرأ ويحچي عالفساد"، مستدركًا "لكن بالمناسبة، لماذا لا يتم اعتقال المسؤولين ممن يوجهون لبعضهم البعض عشرات التهم يوميًا؟".

من جانبه، هاجم عضو مجلس النواب أحمد مدلول الجربا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، مبينًا أنه "لحد الآن لا نعلم ما هي الأسباب الحقيقية وراء اعتقال إبراهيم الصميدعي".

وأضاف "إذا كان اعتقاله كما سمعنا من وراء انتقاده لرئيسي الوزراء والبرلمان على گروبات الواتساب، فأنا أقول إن الرئيس الذي يتخوف من الانتقاد البناء على واتساب وعلى فيسبوك لا يستحق أن يقود بلدًا أو يدعي بالزعامة".

قال مراقبون إن المادة التي اعتقل على أساسها إبراهيم الصميدعي "موروثة" من النظام السابق

وعلق عدد من المراقبين بأن المادة التي اعتقل على أساسها الصميدعي "موروثة" من النظام السابق وهي تتقاطع مع النظام الديمقراطي القائم"، حيث تنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية"، فيما علق الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسي ياسين البكري، أنه "اعتقد حان الآوان لأصحاب الرأي البدء بحملة لإلغاء المادة 226 من قانون العقوبات، هذه المادة ليست معيبة فقط بل ضربًا لأسس حرية الرأي والنقد وتعديل المسارات، ولا قدسية لمؤسسات الدولة".

لكن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانًا يتضارب مع الكتاب الأول بخصوص أمر اعتقال إبراهيم الصميدعي، حيث قال إن "التوقيف جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 226 من قانون العقوبات على أثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريًا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".

وأضاف البيان "بأنه سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بإجراءات أصولية وقانونية".

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