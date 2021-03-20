القضاء الأعلى: الصميدعي تهجم على مؤسسات رسمية بعبارات مسيئة لقاء ثمن

2021/03/20 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى، توضيحا حول توقيف المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي.

وأوضح المجلس في بيانه، ان القبض على الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة مئتين وست وعشرين من قانون العقوبات، وذلك لتهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له، مبينا ان الصميدعي سيعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك وبإجراءات اصولية وقانونية.

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