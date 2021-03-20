الذكرى العاشرة للثورة السورية مازلنا -محكومون بالأمل- من جديد - مروان عبد الرزاق

2021/03/20 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_عبد_الرزاق هل فشلت الثورة في سوريا بعد عشر سنوات من انطلاقتها؟ الجواب صعب للغاية، بالفشل أو النجاح! لكن يمكننا أن نرصد باختصار بعض المسائل الهامة لسيرورة الثورة منذ انطلاقتها في "آذار ٢٠١١" على يد أطفال درعا، وحتى"٢٠٢١"، بحيث يمكننا الاجابة على السؤال المطروح.



-١انطلق الشعب السوري بالثورة بشكل سلمي وراقي ترفع راية الحرية والكرامة قبل عقد من الزمان، لإسقاط ......





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