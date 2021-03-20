2021/03/20 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حسمت اللجنة الفرعية المعنية بكوفيد-19 التابعة للجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات في منظمة الصحة العالمية بشأن مؤشرات المأمونية المتعلقة بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، اليوم السبت، الجدل بشأن اللقاح الذي اعلنت عدة دول أوروبية في وقت سابق، تعليق التطعيم به.وذكرت اللجنة في بيان، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن لقاح استرازينيكا المركز الخبري الوطني.

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