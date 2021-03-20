نيجرفان بارزاني في بيان عيد نوروز: حل المشاكل بين بغداد وأربيل هو المفتاح لأمان واستقرار العراق

2021/03/20 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيها الكوردستانيون الأحبة…أبارك عيد نوروز ورأس السنة الكوردية بحرارة ومن القلب لعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الشامخين، وللشعب الكوردي والكوردستانيين كافة في الوطن وفي المهجر وحيثما كانوا، والبيشمركة الأبطال والقوات الأمنية، ولكل الشعوب والدول التي تحتفل بعيد نوروز، وكل عام والجميع بخير وسعادة.وأقدم التهاني الخاصة والشكر والعرفان لجميع الفرق الطبية والصحية وكل الأطراف المعنية التي تقف للسنة الثانية في الخط الأول لمواجهة وباء كوفيد-١٩ وتحفظ حياة وسلامة المواطنين.إنهم يقدمون خدمة جليلة، أشد على يد كفاحهم وكدهم.نحيي بإكبار ذكرى زملائهم الذين قدموا أرواحهم على هذا الطريق، ونستذكر كل الذين قضوا بسبب هذا الوباء.أشارك عوائلهم وذويهم الحزن عليهم، وأرجو الشفاء العاجل لكل المصابين.كما أشكر وأبارك البيشمركة والآسايش وزيرفاني وجميع الذين يشاركون ويدعمون تطبيق الإجراءات الوقائية.أيها الأعزاء…إن نوروز هو العيد القومي المجيد ورمز انتصار وانبعاث وتحرر الشعب الكوردي.هو سنة وبداية جديدتان، وكما هو دائماً يلهمنا الأمل ويبعث فينا القوة والعزم.لنقم جميعاً، مع هذه البداية الجديدة، بمراجعة أنفسنا والاتعاظ من أخطاء الماضي، ولنكن رحماء متسامحين.لننظر جميعنا بأمل وتفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقاً.لنوحد جميع قوانا وقدراتنا، ولنعمل معاً، ونشحذ الهمم ونتجاوز الصعاب.النصر والتقدم، الحياة والأوضاع المعاشية الأفضل للمواطنين، ضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، أمور تطالبنا بتوحيد الصف والتلاحم والعمل المشترك.يجب أن تنتهي مناكفات وخلافات الأطراف السياسية الكوردستانية، فهي لم تجلب لكوردستان ابدا غير المزيد من الضرر والتشرذم.لنكن في جميع الأطراف والمكونات متفانين نعمل معاً في سبيل مستقبل أفضل لكوردستان ونحافظ على الديمقراطية والحرية.وفي سبيل هذا، أدعو كل الأطراف إلى اجتماع مشترك، بعد العيد، في رئاسة إقليم كوردستان.أيها الكوردستانيون الأعزاء…لغرض حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية ومشاكل العراق عموماً، نشدد على أن إقليم كوردستان سيكون عوناً ومساعداً وسيبذل كل جهد من أجل تحقيق الاستقرار والسلم ومستقبل أفضل للبلد.یجب أن یدرک الجمیع جيداً أن حل مشاكل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، هو المفتاح للأمان ولاستقرار وتقدم العراق.نحن مستعدون لكل حل بعيد عن فرض الإرادات ويضمن الحقوق المشروعة لشعوب ومكونات العراق، وخصوصيات وحقوق إقليم كوردستان الدستورية، ويحافظ على النظام الفدرالي ومبادئ وأسس الشراكة والتوافق والتوازن الحقيقي.وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى دعم ومساندة الحل لمشاكل العراق.وفي هذه المناسبة نؤكد أن إقليم كوردستان سيبقى، كما هو دائماً، عامل أمان واستقرار ومهداً للتعايش والتسامح وقبول الآخر في المنطقة.وسيستمر في العمل والتعاون مع التحالف الدولي والمجتمع الدولي.وعلى أساس القيم والمصالح المشتركة سينمي علاقاته وتعاونه مع دول المنطقة والعالم، وسيتصدى بكل إمكانياته جنباً إلى جنب العالم للإرهاب والتشدد.أدعو المواطنين الأعزاء إلى الالتزام خلال سفراتهم ونزهاتهم بكل الإجراءات الوقائية وقوانين المرور التزاماً تاماً والمحافظة على طبيعة كوردستان الجميلة.ليحفظ الله جل وعلا كوردستان والكوردستانيين وكل شعوب العالم.مبارك للجميع عيد نوروز، أرجو أن تحل علينا الأعياد والمناسبات القادمات في ظل أوضاع وظروف أفضل.نيجيرفان بارزانيرئيس إقليم كوردستان٢٠ آذار ٢٠٢١

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