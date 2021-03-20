بيان من شرطة ميسان بعد مقتل منتسب بطلق ناري داخل منزله

2021/03/20 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أصدرت مديرية شرطة محافظة ميسان، السبت، 20 آذار، 2021، بيانا بشأن حادثة مقتل منتسب بطلق ناري داخل منزله في مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيانها الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "أحد منتسبي شرطة المحافظة وجد مقتولاً داخل منزله في إحدى مناطق مدينة العمارة ، مركز محافظة ميسان".

وأضاف إن "المقتول برتبة مفوض شرطة وينتسب إلى قسم الشرطة القضائية وأثناء تمتعه بالإجازة الدورية وجد ، صباح هذا اليوم، مقتولاً بفراشه داخل منزله الواقع في إحدى مناطق المحافظة (حي النداء) ، إثر تعرضه لعيار ناري في منطقة الرأس ، مما أدى لوفاته".

وتابع البيان إن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته وسوف تعلن التفاصيل بعد اكتمال التحقيقات".

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