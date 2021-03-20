الوفد الكردي يجتمع مجددا مع الكتل الكرديـة في البرلمـان

2021/03/20 | 17:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اجتمع الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، مجددا مع ممثلي الكتل الكرديـة بحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد ، ورئيس ممثلية حكومة أقليم كردستان، لمناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 وتفاصيل مقترح نص المادة 11 المتعلقة بحصة أقليم كردستان والإجراءات التشريعية في حال التصويت على مشروع القانون./انتهى5

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