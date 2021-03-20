المالية النيابية لـ/ نينا / : تضميـن تخصيصات العقود والأجور وقرار 315 في قانون الموازنة

2021/03/20 | 17:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طمأنت اللجنة المالية النيابية ، موظفي العقود والاجور اليومية بتضمين تخصيصاتهم في مشروع قانون الموازنة العامة 2021 وكذلك كافة تبعات تنفيذ قرار 315 ، ولاصحة لحذفها.وذكـر عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اللجنة المالية صوتت على تثبيت موظفي عقود الكهرباء القدامى وعددهم ( 8743 ) في قانون الموازنة العامة ،وكذلك الموافقة على مقترح تحويل المحاضرين الى عقود وتخصيص المبالغ اللازمة لهم كرواتب شهرية ، وان يكون لوزارة التربية إصدار أوامر المباشرة للمحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ( 59 ) لسنة 2020 ".واضاف ان " المقترحات المدرجة في قانون الموازنة ، تضمنت الغاء ضريبة الدخل على الموظفين العسكريين والمدنيين والعقود والمتقاعدين كافة ، وتثبيت فقرة تعيين ومباشرة المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديله من الاطباء والمهن الصحية والساندة ، وكذلك تثبيت فقرة تعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل ".وتابع القول ان " المقترحات الجديدة تضمنت احتساب مدة التعاقد للمثبتين على ملاك خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتعاقد ، وكذلك تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني ضمن الوزارة نفسها ".وقررت رئاسة مجلس النواب ، تأجيل جلسة مساء امس الجمعـة الى اليوم السبت ، بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية ، حيث سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من قبل اللجنة المالية النيابية ./انتهى5

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