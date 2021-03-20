النهج الوطني تحذر من الاقتراض الخارجي المضمن في الموازنة (فيديو)

2021/03/20 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة النهج الوطني النيابية،

اليوم السبت، رفضها القروض الخارجية

الجديدة المضمنة في مشروع قانون

الموازنة.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة خلال مؤتمر

صحفي عقده في مجلس النواب وتابعته وكالة

نون الخبرية،

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