2021/03/20 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

أن المرحلة التي عاشها الامام زين

العابدين (عليه السلام) كانت صعبة وحرجة

جداً لابعد الحدود، فالأمويين واتباعهم

اصبحوا لا يخشون من التعبير عن فسقهم

وفجورهم، لذا حتمت هذه المرحل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامام زين العابدين (عليه السلام).. قيادة وعبادة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامام زين العابدين (عليه السلام).. قيادة وعبادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).