بحوزته 5200 حبة مخدرة.. القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد (صور)

2021/03/20 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت،

القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة

وأسلحة في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز قسم مكافحة مخدرات

الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على م

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