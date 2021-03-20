إقالة رئيس البنك المركزي التركي من منصبه

2021/03/20 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه وتعيين البروفيسور، شهاب قافجي أوغلو، خلفًا له.

جاء ذلك بموجب مرسوم موقع من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية.

وفي تعليقه على القرار، عبّر أغبال عن شكره للرئيس أردوغان "على جميع المهام التي رآها مناسبة وكلفني بها لغاية اليوم بما في ذلك رئاسة البنك المركزي".

كما تقدم في تغريدة عبر تويتر بالشكر حيال إعفائه من المنصب اعتباراً من اليوم، ودعا الله أن "يرزقنا ما هو خير لنا جميعاً".

والرئيس الجديد للمركزي التركي، من مواليد 23 أيار 1967 بولاية بايبورت (شمال شرق)، تخرج من قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة "التاسع من أيلول".

كما أنهى قافجي أوغلو، معهد المحاسبة التابع لجامعة إسطنبول، كأخصائي تدقيق ومراقبة، وواصل دراسة إدارة الأعمال في كلية "هاستينغز" في إنجلترا.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة بإسطنبول، وتولي العديد من المناصب بعدد من المصارف التركية.

كما فاز بعضوية البرلمان خلال الدورة التشريعية الـ26 (2015-2018) عن مدينة بايبورت، وهو متزوج وله من الأبناء 3.

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