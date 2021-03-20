2021/03/20 | 17:10 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 مارس 2021 | 04:56 مساءً | عدد القراءات : 15

الصحة السعودية تجيب على سؤال غريب: أنا "أكسفورد" وخطيبي "فايزر" فهل أتزوجه؟

تلقت وزارة الصحة السعودية سؤالا غريبا من فتاة، أبدت خوفها من الارتباط بخطيبها، بعد تلقيه لقاح كورونا من نوع "فايزر"، رغم حرصها على تعاطيه لقاح أكسفورد "أسترانزيكا".

وعزت الفتاة ذلك الشك إلى الشائعات المنتشرة في هذا الجانب، على حد تعبيرها.

فقالت في سؤالها لـ"الصحة": "‏‎‎‎‎لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد (أسترازينيكا)..



خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة".

ولم تتوانَ وزارة الصحة في الرد على السؤال في إطار حملتها التوعوية والصحية المتعلقة باللقاحات بشتى أنواعها، حيث قالت الصحة عبر (937): ‏‎"غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية".

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