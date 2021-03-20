الديوانية ينتصر على النفط في ممتاز الكرة

2021/03/20 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق نادي الديوانية فوزاً مثيراً بتغلبه على النفط بهدف نظيف في الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم السبت.

وتواجه الفريقان على ملعب الديوانية ضمن مواجهات الاسبوع الخامس والعشرين من المسابقة.

وجاء هدف الاحمر الوحيد بتوقيع اللاعب مصطفى عبد الله في الدقيقة 63.

الفوز وضع الديوانية في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد النفط عند النقطة 35 في المركز السادس.

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