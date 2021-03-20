2021/03/20 | 17:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، السبت، بان مسلحين اختطفوا 3 أفراد من عائلة واحدة في اليرموك ببغداد.وقال المصدر ان، “مسلحين قاموا باختطاف 3 أفراد من عائلة واحدة بينهم امرأة تحت تهديد السلاح في منطقة⁧ اليرموك غربي بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلحون يختطفون 3 أفراد من عائلة واحدة في اليرموك ببغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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