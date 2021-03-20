العراق يسجل أكثر من 4600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/20 | 17:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، إلى أكثر من 789 ألف إصابة بعد تسجيل 4674 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 3795 مصابًا إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 32 مصابًا خلال".

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