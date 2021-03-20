بالصور.. ايقاد شعلة نوروز في السليمانية

2021/03/20 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيد وبحضور اللواء جتو صالح وكيل وزير الداخلية في اقليم كوردستان وعدد غفير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وعدد اخر من الشخصيات البارزة وبحضو المواطنين، تم ايقاد شعلة نوروز خلال مراسم في سفوح جبل كويزة بمدينة السليمانية.

PUKmedia خاص

الصور/ جمال سركتي

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