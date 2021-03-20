الصين تهنئ الكورد بعيد نوروز

2021/03/20 | 17:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت القنصلية الصينية في اربيل يوم السبت، التهنئة الى الشعب الكوردي بمناسبة اعياد نوروز.

وقالت القنصلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، "نبعث أحر التمنيات للشعب الكوردي بمناسبة نوروز,

وأضافت: نأمل في السنة الكوردي الجديدة، أن تعم السعادة والصحة والنجاح وأن تكون العلاقة بين الصين وإقليم كوردستان أفضل وأفضل.

PUKmedia ترجمة

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