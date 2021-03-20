بدر: خطط القوات الامريكية لإضعاف الحشد الشعبي لن ترى النور

2021/03/20 | 17:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت منظمة بدر فرع الانبار، السبت، ان المحاولات الكثيفة للقوات الامريكية لإضعاف الحشد الشعبي لن تنجح على الاطلاق.

وقال مدير مكتب المنظمة في المحافظة، قصي الانباري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الخطط التي تضعها القوات الامريكية لإضعاف فصائل الحشد الشعبي في الانبار وديالى ونينوى وصلاح الدين لن ترى النور على الاطلاق ولن يسمح للعناصر الإرهابية بدخول تلك المحافظات مجددا”.

وأضاف، ان” العداوة التي اختلقتها القوات الامريكية ضد الحشد الشعبي كونه لم يسمح لأي عنصر إرهابي من التوغل داخل الأراضي العراقية وتنفيذ مخططات الاحتلال وهذا الامر لن يعجبهم لذلك كثفوا حملاتهم عليه عسكريا وإعلاميا”.

وأشار الى ان” تواجد قوات الحشد الشعبي على الأرضي الحدودية في محافظة الانبار تحديدا وبقية المحافظات عموما حجم من العمليات العسكرية التي تشرف عليها وتمولها القوات الامريكية في تلك المناطق”.انتهى / 25ر

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