2021/03/20 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني وصفت عضو مجلس النواب، زهرة البجاري، اليوم السبت، الفقرة الحادية عشرة في الموازنة بـ”الظالمة”، فيما شددت على أن من يصوت عليها “خائن” للقسم والامانة المكلف بها من قبل الشعب.وقالت البجاري، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية المفاوضة لوفد الاقليم هي من تتحمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب تصف فقرة في الموازنة بالظالمة: من يصوت عليها “خائن”! المركز الخبري الوطني.

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