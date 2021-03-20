رئاسة البرلمان تبحث مع الوفد الكردي حصة إقليم كردستان

2021/03/20 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، مع الوفد الكردي ملف حصة إقليم كردستان بالموازنة.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الحداد استقبل في مكتبه الرسمي ببغداد الوفد الكردي الذي يترأسه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني”، مضيفاً أن “اللقاء ناقش مشروع قانون […]

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