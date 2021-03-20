2021/03/20 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأوضح ائتلاف النصر، اليوم السبت، حقيقة صورة العشاء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع زعيمه حيدر العبادي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لـ (بغداد اليوم)، إن "صورة العشاء بين العبادي والكاظمي هي صورة قديمة جداً مرت عليها سنوات، إذ كانت هناك جلسة عائلية في وقتها وليس جلسة عمل سياسي أو حكومي، والصورة لا تعني أي شيء".وبين الرديني إن "كل القوى السياسية تتحرك كتلة على أخرى بخصوص تشكيل التحالفات الانتخابية أو التحالفات السياسية ولكن ما بعد الانتخابات لأن الانتخاب سيكون فردياً، ولا يضع زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي اي خط أحمر على أي كتلة سياسية والحوارات مع الجميع بهذا الاطار".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية، صورة تجمع بين زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على طاولة عشاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة عشاء العبادي مع الكاظمي.. توضيح من ائتلاف النصر بشأن التوقيت والهدف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة عشاء العبادي مع الكاظمي.. توضيح من ائتلاف النصر بشأن التوقيت والهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).