ألمانيا: اشتباكات في احتجاجات مناهضة لتدابير

2021/03/20 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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وقعت اشتباكات كبيرة خلال مظاهرة مناوئة لتدابير مكافحة "كورونا" في مدينة كاسل بوسط ألمانيا بين متظاهرين والشرطة، وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية".

وبحسب ما ذكرته الشرطة، فإن عدة آلاف من الأشخاص جابوا قلب المدينة في مسيرة لم يتم الإخطار عنها، وتجاهلوا تعليمات السلطات.

وألقت الشرطة القبض على أشخاص، كما استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات عندما حاول أنصار حركة "التفكير الجانبي" كسر سلسلة للشرطة، كما وقعت مشاجرات مع متظاهرين مضادين.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في ألمانيا إلى مليونين و650 ألفاً، والوفيات إلى 74 ألفاً و608، يُشار إلى مرور عام وسبعة أسابيع على إعلان أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد جرعات التطعيم ضد "كورونا" التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن 10.3 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية ووكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وأشارت التقديرات إلى أن متوسط معدل التطعيم اليومي في البلاد بلغ 280 ألفاً و872 جرعة.

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