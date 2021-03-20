التربية تهاجم معترضين على موعد امتحانات نصف السنة وتؤكد: ليسوا من الطلبة

2021/03/20 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وصف المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، السبت، 20 آذار، 2021، أطرافاً ليسوا من الطلبة اعترضوا على الموعد الجديد الذي حددته الوزارة لتأدية امتحانات نصف السنة بـ"مثير الفوضى".

وقال فاروق في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الذين اعترضوا على موعد الامتحانات الجديد ليسوا طلابا وانما إشخاصاً يحاولون إثارة الفوضى أو أي شيء من هذا القبيل".

واضاف أن "الطلبة لم يكونوا في عطلة رسمة أو ربيعية، وإما التواصل مستمر معهم بالإضافة إلى وجود يوم تفاعلي واحد في جميع المدارس، ورفع هذا اليوم في 18 من الشهر الماضي وتحول إلى الكتروني أسوة ببقية الأيام الخمسة من الأسبوع".

واشار إلى أنه "ومنذ بداية شباط هناك مراجعة يومية للمناهج الدراسية، مما يجعل الطالب أكثر استعدادا لتأدية الامتحانات بشكل جيد".

وكانت وزارة التربية، أعلنت السبت (20 آذار 2021)، انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021".

وأضافت، ان "الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية".

وأعربت الوزارة بحسب البيان عن "شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة".

واختتم بيان الوزارة بالقول: "نتمنى بأن يُحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية"، مؤكدة ان "اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب".

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