وزير الري يبحث مع حكومة الديوانية المشاريع الاروائية بالمحافظة

2021/03/20 | 17:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ بحث وزير الري مهدي رشيد الحمداني مع الحكومة المحلية في محافظة الديوانية المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة .وتم التاكيد في اللقاء على زيادة الاطلاقات المائية للديوانية باعتبارها محافظة زراعية بالدرجة الاولى وتنفيذ حملات بالتعاون مع الاجهزة الامنية والادارية المختصة لرفع التجاوزات على الانهر ./ انتهى

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