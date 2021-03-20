2021/03/20 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

السبت، ضبط حاويتين محملة دراجات نارية

مخالفة للضوابط في كمرك أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "موظفيها في مركز جمرك ام

قصر الشمالي تم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويتين "دراجات نارية" مخالفة في أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويتين "دراجات نارية" مخالفة في أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).