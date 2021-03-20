بغداد والديوانية يفوزان على الحدود والنفط في الدوري الممتاز

2021/03/20 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريقي بغداد والديوانية الفوز على

الحدود والنفط ضمن مباريات الجولة 25

للدوري الممتاز.

وسجل أهداف الفوز لنادي بغداد على

الحدود اللاعبين محمد جلال في الدقيقة

42، و جبار كريم في الدقيقة 91.

في حين س

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