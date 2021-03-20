2021/03/20 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت وزارة الصحة والبيئة، السبت،

الجدل بشأن حظر التجوال من عدمه ليوم غد

الأحد.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن يوم "غد

الأحد يطبق الحظر الشامل للتجوال".

يشار إلى أن جدلاً كبيراً قد شغل الشارع

العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحسم الجدل: يوم غد حظر شامل للتجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحسم الجدل: يوم غد حظر شامل للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).