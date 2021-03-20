الفتح لـNRT: لن نصوت على الموازنة الا بالاستجابة لمطالبنا السبعة

2021/03/20 | 17:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن النائبة عن تحالف الفتح، منى الغرابي، السبت، عدم التصوت على الموازنة في حال تجاهل مطالبهم السبعة المتعلقة بمحافظة ذي قار.

وقال الغرابي لـNRT عربية اليوم، (20 آذار 2021) ان أهم المطالب هي

1- تخصيص درجات وظفيفية وبالاخص في شركة النفط والوزارات الاخرى لابناء المحافظة.

2- تخصيص درجات خاصة للعقود والمحاضرين المجانيين، واستثناء محاضري ذي قار من الضوابط والتعاقد معهم بصورة رسمية لتأمين حقوقهم، وتخصيص درجات الحذف والاستحداث لتثبيت أكبر عدد منهم.

3- الغاء فقرة حجب البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ مالية.

4- ادراج الضحايا الذين سقطوا في كربلاء واحتسابهم شهداء اسوة بضحايا غرق عبارة نينوى.

5- تخصيص مبالغ مالية لاعمار المحافظة ويكون ضمن المبالغ المخصصة للمحافظات المحررة.

6- تخصيص مبالغ مالية لانعاش الاهوار وتغيير وضعها.

7- تخصيص مبالغ مالية للمناطق الاثرية لانعاشها.

من جهة اخرى أوضحت الغرابي، ان 120 نائبا وقع على اعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده".

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