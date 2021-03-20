العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات منذ ظهور فيروس كورونا

2021/03/20 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، من استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن العراق يسجل أعلى معدل بالإصابات والوفيات ...

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