2021/03/20 | 17:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفاء المقترضين.. نائب يكشف عن مادة بالموازنة تستفز مشاعر العاطلين والخريجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/20 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعفاء المقترضين.. نائب يكشف عن مادة بالموازنة تستفز مشاعر العاطلين والخريجين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعفاء المقترضين.. نائب يكشف عن مادة بالموازنة تستفز مشاعر العاطلين والخريجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).