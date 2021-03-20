2021/03/20 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مطلع يوم السبت، تراجع الاطراف الشيعية عن اتفاقها مع وفد حكومة القيم كوردستان المفاوض في بغداد.

وقال المصدر لـ PUKmedia، وفضّل عدم ذكر اسمه، ان الكتل الشيعية تراجعت عن اتفاقاتها مع وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض في بغداد، برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، مشيرا الى ان الحوارات مع الاطراف الشيعية لا زالت مستمرة للتوصل الى اتفاق بشأن تثبيت حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية.

وفي سياق متصل وصل وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، اليوم السبت، إلى مبنى مجلس النواب.

وعقد الوفد المفاوض اجتماعا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والنائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية وتثبيت حصة اقليم كوردستان في تلك الموازنة.

ومن المقرر ان يستمر الوفد بعقد الاجتماعات واجراء الحوارات مع الاطراف السياسية للتوصل الى اتفاق حول حصة اقليم كوردستان في موازنة عام 2021.

PUKmedia خاص

الصورة/ أزي عمر

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث المعلومات حول اجتماعات وحوارات الوفد المفاوض في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث المعلومات حول اجتماعات وحوارات الوفد المفاوض في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).