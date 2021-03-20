ايران: استمرار تصدير البضائع عبر المنافذ الحدودية مع العراق

2021/03/20 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال حاكم مدينة قصرشيرين غرب ايران، مراد علي تاتار، اليوم السبت، إن التبادل عبر الحدود وتجارة وتصدير البضائع من منفذي خسروي وبرويزخان، مستمرة خلال أعياد النوروز دون انقطاع مع مراعاة البروتوكولات الصحية في اطار مواجهة فيروس كورونا.وأضاف علي تاتار، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، واطلع عليها “المركز […]

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