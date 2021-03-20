2021/03/20 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينشر المركز الخبر الوطني مقطعاً مصوراً لاعتقال المحامي والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من قبل قوات الشرطة بوزارة الداخلية.وأصدر مجلس القضاء، اليوم السبت، توضيحاً بشأن توقيف ابراهيم الصميدعي.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “توقيف، ابراهيم الصميدعي، جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة 226 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



لحظة اعتقال الصميدعي المركز الخبري الوطني.

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