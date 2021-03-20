الطاقة النيابية: جولات التراخيص تسببت بخسارة كبيرة للعراق

2021/03/20 | 17:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الطاقة النيابية، السبت، أن جولات التراخيص تسببت بخسارة كبيرة للعراق، فيما أشارت إلى ضرورة إعادة النظر بها.وقال عضو اللجنة أمجد العقابي، إن “لجنة الطاقة تداولت كثيرا حول جولات التراخيص واثرها على العراق”، مبينا أن “العراق لديه الكثير من الطاقات المهنية بإمكانها العمل لاستخراج النفط”.وأوضح أن “انتاج النفط قد ازداد عندما تعاقدت وزارة النفط مع الشركات النفطية، ولكن جولات التراخيص مجحفة بحق الشعب العراقي كون هذه الشركات لم تلتزم مع أوبك”، مشيرا الى أن “الدولة ملتزمة مع الشركات بإعطائها استحقاقاتها من تكاليف الاستخراجات ولكن الشركات غير معنية بتقليل صادرات النفط التي يلتزم به العراق، سواء قامت […]

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