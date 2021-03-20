ابن الحارة الذي اصبح مخرجا سينمائيا في هوليود - شوقية عروق منصور

2021/03/20 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور هاني أبو أسعد أبن أم هاني ..



الجارة الهادئة ذات الصوت الرفيع الوقور ..



ابن العائلة الكبيرة التي كانت تطوي بيوتها على أطفال ، وتلف تواجدها بالالتصاق بين بعضهم البعض ، وبيوتهم تدل على مشاعرهم المتماسكة وحاضرهم الجالس فوق عتبات الغد.



هاني أبو أسعد ابن حي الميدان أو حارة الشاعر مطلق عبد الخالق – الشاعر الذي ما زال ينتظر لافتة تحمل اسمه ، تدل على روحه الهائمة التي تطوف في الحي ، حيث هناك اهمال مت ......





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