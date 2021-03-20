قصة الولايات المتحدة (04) - محمد زكريا توفيق

2021/03/20 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق مينويت يشتري مانهاتن من الشينكوكفي عشرينات القرن السابع عشر، مستوطنون من هولندا أسسوا مستعمرة أسموها "هولندا الجديدة" على طول ضفاف نهر هدسون.



في بداية النهر، تقع جزيرة مانهاتن، وهي حي من أحياء نيويورك حاليا.



قبيلة شينكوك، من الهنود الحمر، كانت تستخدم الجزيرة لزوم صيد الحيوانات والأسماك، لكنهم لم يكونوا يعيشون عليها.في عام 1626، قام بيتر مينويت، أول حاكم لمستعمرة هولندا الجديدة، بشر ......





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