مسرور بارزاني: نأمل أن تفي الحكومة الاتحادية بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور

2021/03/20 | 18:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تهنئة إلى شعب كردستان بمناسبة حلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، أعرب خلالها عن أمله بأن تفي الحكومة الاتحادية بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور.وقال بارزاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أرفع أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات إلى الكوردستانيين كافة، …

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